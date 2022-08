भारत-पाक सीमा पर BSF ने पकड़ा बांग्लादेशी नागरिक, पाकिस्तान जाने की कर रहा था कोशिश

भारत-पाक सीमा पार करने की फिराक में घूम रहे युवक को BSF जवानों ने पकड़ लिया है। युवक बांग्लादेश से वीजा लेकर भारत आया था। BSF जवानों ने सरहद पार जाने के वजहों के बारे में पूछा तो उसने बताया वह पाकिस्तान के रास्ते सऊदी अरब जाना चाहता था।

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने जैसलमेर में भारत-पाक सीमा को पार कर पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे एक युवक को पकड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक का नाम सरवर हुसैन है, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है और वह बांग्लादेश का नागरिक है। युवक अवैध रूप ले तारबंदी पारकर पाकिस्तान की सीमा में जाने की कोशिश कर रहा था। युवक ने बुधवार देर रात सीमा पार कर पाकिस्तान जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही पकड़ लिया गया।

BSF catches Bangladesh national at Jaisalmer border trying to cross to Pakistan