MCD चुनाव के कारण दिल्ली में तीन दिन नहीं बिकेगी शराब, ड्राई डे आज से, जानिए आदेश

सरकार की ओर जारी निर्देश में कहा गया है कि इन तीन दिन सभी शराब की दुकानें, बार, बिक्री के आउटलेट बंद रहेंगे। आबकारी विभाग और दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए शहर में गश्त करेगी ताकि शराब के अनधिकृत भंडारण या और परिवहन पर लगाम लगाई जा सके। इस बीच शराब की दुकानें खुली होने पर या चोरी-छिपे बिक्री करने पर दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।





#MCDElections2022 | 'Dry days' declared in Delhi from 5.30pm on 2nd Dec to 5.30pm on 4th Dec and from 12am to 11pm on 7th Dec (date of counting): Government of Delhi