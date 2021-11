हैदरपोरा एनकाउंटर पर विपक्ष ने उठाए सवाल, मुफ्ती और अब्दुल्ला कर रहे न्यायिक जांच की मांग

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के हैदरपोरा में हुए एनकाउंटर पर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। नेताओं का आरोप है कि कश्मीर में हुए एनकाउंटर में दो आम नागरिकों की हत्या कर दी गई है। कश्मीर पुलिस की ओर से इन्हें आतंकियों का सहयोगी बताया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस तरह की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं की जा सकती हैं, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।

परिजनों ने कहा वे निर्दोष थे

जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात सुरक्षाबलों को हैदरपोरा में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी ढ़ेर हो गए। मुठभेड़ में दो अन्य की भी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि ये दोनों आतंकियों के सहयोगी है। वहीं परिजन पुलिस पर उनकी हत्या का आरोप लगा रही है। परिजनों का कहना है कि वे निर्दोष थे। उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

इसके बाद से राज्य की विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि निर्दोष नागरिकों को मानव ढाल के रूप में उपयोग करना, उन्हें क्रॉस फायरिंग में मारना और फिर उन्हें आसानी से ओवर ग्राउंड वर्कर्स के करार देना अब भारत सरकार की नियम पुस्तिका का हिस्सा है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जिससे सच्चाई सामने आ सके।

Using innocent civilians as human shields, getting them killed in cross firing & then conveniently labelling them as OGWs is part of GOIs rulebook now. Imperative that a credible judicial enquiry is done to bring out the truth & put an end to this rampant culture of impunity. https://t.co/QOJonQ0kyS