'खाकी' वेब सीरीज वाले IPS अमित लोढ़ा पर FIR, सस्पेंड

नई दिल्लीPublished: Dec 09, 2022 10:39:29 am

IPS Amit Lodha Suspended: बिहार के चर्चित IPS अधिकारी अमित लोढ़ा इन दिनों विवादों में हैं। विवाद उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर शुरू हुआ है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई खाकीः द बिहार चैप्टर नामक सीरीज को लेकर अमित लोढ़ा पर करप्शन के आरोप लगे हैं। जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।

Nitish Government got FIR against IPS Amit Lodha for Khaki web series, suspended