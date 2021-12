14 देशों में पहुंचा कोरोना का Omicron वेरिएंट, भारत में एक भी केस नहीं, संसद में सरकार ने दी जानकारी

संसद में सरकार ने बताया कि अब तक ओमिक्रोन वेरिएंट 14 देशों में पहुंच चुका है। राहत की बात यह है कि भारत में अब तक इस वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है।

government says no case of omicron variant found in india