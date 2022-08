हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर, पिछले 30 दिनों में 140 लोगों की मौत, 73 घर तबाह

हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर देखने को मिला है, जिसमें मानसून से जुड़ी घटनाओं के कारण पिछले 30 दिन में 140 लोगों की मौत हुई है। वहीं 73 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि लगभग 200 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है।

हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी है। प्रदेश में पिछले 30 दिनों में बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और अन्य घटनाओं के कारण 140 लोगों की मौत हो गई है। IMD निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि जलवायु में परिवर्तन, पारिस्थितिक कारकों में परिवर्तन और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

In Himachal Pradesh, 140 people died in 30 days due to the havoc of monsoon, 73 houses destroyed