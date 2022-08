'15 अगस्त को तिरंगा नहीं सिख झंडा फहराएं' अकाली दल के नेता के बयान पर मचा बवाल

Har Ghar Tiranga Abhiyan: हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश में एक तरफ उत्साह है तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने तिरंगे पर अपने बयान से एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। अकाली नेता सिमरनजीत सिंह मान ने न केवल तिरंगे पर विवादित बयान दिया बल्कि सुरक्षाबलों को 'दुश्मन' करार दिया है।

Simranjit Singh Mann on 'Har Ghar Tiranga' campaign: शिरोमणि अकाली दल-अमृतसर (SAD) के चीफ सिमरनजीत सिंह मान ने केंद्र के 'हर घर तिरंगा' अभियान का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। पंजाब के संगरूर से अकाली सांसद ने लोगों से तिरंगे की बजाय सिख झण्डा फहराने की बात कही है। इस बयान को लेकर अब बवाल मच गया है। बता दें कि मान अलगाववादी नेता मानें जाते हैं और खालिस्तान का समर्थन करने वाली मांग का सपोर्ट करते हैं।





Hoist Sikh flag not tricolor on 15th august, says SAD MP Simranjit Singh Mann