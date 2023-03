गृहमंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले में जबरदस्ती घुसी कार, जांच में जुटी पुलिस

New Delhi

त्रिपुरा में गृहमंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। इस घटना की जांच में पुलिस जुटी हई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक काफिले में जबरदस्ती घुसने वाली कार के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है।

Home Minister Amit Shah security lapse in Tripura, car forcefully entered the convoy, police engaged in investigation