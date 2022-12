IIT जॉब प्लेसमेंट: विदेशी कंपनी ने छात्रों को दिया 4-4 करोड़ का पैकेज

New Delhi

Submitted by:

विदेशी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट ने IIT जॉब प्लेसमेंट में 3 छात्रों को 4-4 करोड़ रुपए से ज्यादा का सैलरी पैकेज ऑफर किया है। वहीं पिछले साल कैब एग्रीगेटर उबर ने फाइनल प्लेसमेंट में आईआईटी छात्रों को सबसे ज्यादा 2.16 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज ऑफर किया था।

IIT job placements: trading Company Jane Street offers record Rs 4 crore-salary to at least 3 students