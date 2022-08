चीन बॉर्डर के पास भारत और अमरीका की सेनाएं करेंगी युद्धाभ्यास, जानिए क्या है प्लान

चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय व अमरीकी सेनाएं अक्टूबर में उत्तराखंड के औली में LAC (वास्तविक नियंत्रण रेखा) के पास युद्धाभ्यास करेंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह युद्धाभ्यास 14 से 31 अक्टूबर के बीच होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, समझ को बढ़ना है।

भारत और चीन के बीच LAC (वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर पहले से ही गतिरोध जारी है, जिसे कम करने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इसी बीच ताइवान को लेकर चीन और अमरीका के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल अमरीका और चीन के बीच यह तनाव अमरीकी स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर बढ़ा है। चीन ने नैंसी पेलोसी की इस यात्रा का विरोध किया, जिसके बाद भी अमरीकी स्पीकर ने ताइवान की यात्रा की। इस यात्रा को लेकर चीन ने अमरीका को धमकी तक दे दी वहीं अमरीका ने भी चीन को शख्त हिदायत दी है।

Armies of India and America will exercise near China border, know what is the plan