Indian Railways का बड़ा फैसला, 21 ट्रेनों में मिलेंगे कंफर्म टिकट, खत्म होगी वेटिंग की परेशानी

आप भी अक्‍सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। भारतीय रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों की सुव‍िधा के ल‍िए ट‍िकट‍िंग की नई सुव‍िधा शुरू की गई है। इससे यात्र‍ियों को लंबी-लंबी लाइन में लगकर ट‍िकट लेने से छुटकारा तो मिलेगा ही साथ ही कंफर्म टिकट को लेकर परेशानी दूर होगी।

भारतीय रेलवे लगातार अपने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए नियमों में बदलाव करता रहता है। इसी कड़ी में लोगों को टिकट बुकिंग के दौरान घंटों लाइन में खड़े ना रहना पड़े और उन्हें कंफर्म टिकट मिले इसको ध्यान में रखते हुए नई सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत ऑटोमेट‍िक ट‍िकट वेंड‍िंग मशीन (ATVM) से म‍िलने वाली सुव‍िधाओं के ल‍िए आप डिजिटल ट्रांजेक्‍शन से भी भुगतान कर सकेंगे। यही नहीं रेलवे ने अब 21 जोड़ी ट्रेनों में कंफर्म टिकट देने का फैसला किया गया है। इन ट्रेनों में वेटिंग की झंझट से भी यात्रियों को मुक्ति मिलेगी। फिलहाल यह व्यवस्था उत्तर पश्चिम रेलवे ने शुरू की है।

Indian Railways Gives Confirm Tickets In 21 Trains Now The Hassle Of Waiting Ends