जैक डॉर्सी Jack Dorsey ने ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानि सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। जैक ने खुद सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी साझा की है। अब जैक की जगह पराग अग्रवाल लेंगे और ट्विटर के सीईओ पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।

jack dorsey resigns as twitter ceo, now Parag Agrawal will be the ceo