जम्मू और कश्मीर अगले साल जी-20 शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी

G20 Summit In Jammu And Kashmir: जम्मू और कश्मीर अगले साल जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस लिए जाने के बाद यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा।

Published: June 24, 2022 09:45:18 am

G20 Summit In Jammu And Kashmir: भारत सरकार जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को बड़ा झटका देने जा रही है। पाकिस्तान आए दिन दुनिया के सामने जम्मू और कश्मीर में खराब हलात होने का दावा करता है। वहीं भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में विकास की रफ्तार को तेज करते हुए घाटी से आतंकियों का सफाया कर रही है, जिसके कारण पाकिस्तान लगातार जम्मू-कश्मीर के हालात बहुत खराब होने का दावा करता है। वहीं अब भारत सरकार दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह जी-20 का शिखर सम्मेलन अगले साल 2023 में जम्मू और कश्मीर में करने जा रही है। यह सम्मेलन एक तरह से जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारत पक्ष की सही ठहराते हुए पाकिस्तान के सभी दावों को निरस्त करेगा।

Jammu And Kashmir To Host G-20 Summit Next Year