जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, पुलवामा में जैश के दो आतंकी सहयोगी गिरफ्तार

Jammu and Kashmir News: जम्मू कश्मीर में सोमवार को सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। सुरक्षाबलों ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के दो सहयोगियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ कर आगे की छानबीन की जा रही है।

Jammu and Kashmir: Two Jaish terrorist Associates Arrested in Pulwama