जम्मू-कश्मीर : श्रद्धालुओं के आगमन में भारी गिरावट के बीच अमरनाथ यात्रा स्थगित

जम्मू-कश्मीर : अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट देखी गई, जिसके कारण आज रविवार को लगातार दूसरे दिन यह यात्रा स्थगित रही। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल 3 लाख से अधिक लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए।

इस साल अमरनाथ यात्रा के जरिए बाबा बर्फानी का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। अब यह यात्रा समाप्ति की ओर है, जिसके लिए मात्र 4 दिन ही शेष बचे हुए हैं। इसी बीच श्रद्धालुओं की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। अमरनाथ यात्रा से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रियों के आगमन में भारी गिरावट के मद्देनजर आज दूसरे दिन भी यह यात्रा स्थगित रही। हालांकि 378 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित बुद्ध अमरनाथ मंदिर के दर्शन के लिए शिविर से रवाना हुआ है।

Jammu-Kashmir Amarnath yatra remains suspended amid sharp decline in arrival of devotees details here