जम्मू कश्मीरः कुपवाड़ा में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध स्थिति में मौत, यूपी के रहने वाले थे सभी

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां किराए के एक मकान में एक ही परिवार के पांच सदस्य संदिग्ध स्थिति मृत मिले। मरने वालों में पति-पत्नी और तीन बच्चे शामिल है। यहह परिवार उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।





Jammu Kashmir: Five members of a family were found dead in Kupwara