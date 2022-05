Jammu Kashmir Tunnel Accident: रामबन सुरंग में फंसे सभी 10 मजदूरों की मौत, निर्माण कंपनी पर केस दर्ज

Jammu Kashmir Tunnel Accident: जम्मू कश्मीर के रामबन में गुरुवार रात एक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। इस हादसे में सुरंग में फंसे सभी 10 मजदूरों की मौत हो गई। 36 घंटे से भी अधिक समय तक ऑपरेशन के बाद सभी के शव बरामद कर लिए गए है।

Tunnel Collapsed In Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में खूनी नाले के पास राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा गिर गया था। जिसमें फंसे सभी 10 मजदूरों की मौत हो गई। 36 घंटे से भी अधिक समय तक इस ऑपरेशन के बाद सभी 10 मजदूरों की लाश को बरामद कर लिया गया है। इसकी जानकारी स्थानीय पदाधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए दी। इससे पहले रामबन के डीसी ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि बचाव दल के लोग और मशीनें लगातार मलबे को हटा रहे हैं।

Death of all 10 laborers trapped in Ramban tunnel, case filed against construction company