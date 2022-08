'विदेश में लड़कियां कभी भी ब्वॉयफ्रेंड बदल लेती हैं, बिहार के CM की भी यही स्थिति', कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर मचा घमासान

Kailash Vijayvargiyas Controversial Statement: विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बेतूका बयान दिया है। जिसके लिए उनकी आलोचना की जा रही है।

Kailash Vijayvargiyas Statement on Nitish Kumar said he is like like girls who often change boyfriends