BJP में शामिल होंगे JDU के पूर्व अध्यक्ष RCP सिंह, नीतीश के बारे में कहा- 7 जन्म में नहीं बन सकेंगे प्रधानमंत्री

RCP Singh will join BJP: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ RCP सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने अपने पुराने सहयोगी नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोला।

JDU Ex President RCP Singh will join BJP says Nitish Kumar Never be the Prime Minister