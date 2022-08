बिहारः जदयू विधायक बीमा भारती के आरोपों पर बोले नीतीश कुमार- हर किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता

बिहार में महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बाद जदयू विधायक बीमा भारती ने अपनी ही पार्टी की मंत्री लेशी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब उनके आरोपों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आ गई है।

Nitish Kumar Reacts on Bima Bharti Alligation says cant make Everyone Minister