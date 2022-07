केंद्रीय मंत्री आर के सिंह का बड़ा बयान, सिर काटने वाले आतंकियों के खिलाफ बनेगा UAPA की तरह सख्त कानून!

राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद केंद्रीय मंत्री आर के सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सिर काटने वाले ऐसे आतंकियों के खिलाफ देश में UAPA जैसा सख्त कानून की जरूरत पर जोर दिया।

राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कन्हैया लाल की हत्या को भी आतंकवाद से ही जोड़ कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि इन हत्यारों को आतंकवादी माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस हत्याकांड के बाद केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने इन सिर काटने वाले आतंकियों से निपटने के लिए UAPA जैसे सख्त कानून बनाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA ) जैसे विशेष कानून ‘आवश्यक’ हैं, ताकि आतंकवादियों और ‘दूसरों का सिर काटने वालों’ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

