स्कूल के पाठ्यक्रम में गीता को लेकर बोले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री - 'कुरान धार्मिक पुस्तक, लेकिन गीता नहीं'

कर्नाटक के शिक्षा मंत्री नागेश ने सोमवार को घोषणा की थी कि राज्यभर के स्कूलों और कॉलेजों में भगवद् गीता का शिक्षण शुरू करने पर विचार कर रही है। इस घोषणा के बाद विपक्षी पार्टी इसके खिलाफ विरोध करने लगी। जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने एक और बयान दिया है।

कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने सोमवार, 19 सितंबर को घोषणा की थी कि राज्य सरकार इस शैक्षणिक वर्ष से राज्यभर के स्कूलों और कॉलेजों में भगवद् गीता का शिक्षण शुरू करने पर विचार कर रही है। उनकी इस घोषणा के बाद उनकी काफी निंदा की गई, जिसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, जीवन के मूल्यों को सिखाती हैं। यह कुरान की तरह कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि भगवद गीता दिसंबर से राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पढ़ाया जाएगा।

Karnataka Education Minister says Bhagavad Gita classes in schools, colleges from December