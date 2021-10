कर्नाटक का नवोदय स्कूल बना कोविड हॉट स्पॉट, 32 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित होने से मचा हड़कंप

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का खतरा कम होने के चलते देशभर के कई राज्यों में स्कूलों ( School Reopen ) को दोबारा खोला गया है। लेकिन अब भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक से डराने वाली खबर सामने आई है। कर्नाटक ( Karnataka )के कोडागु स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय ( Jawahar Navoday School )कोरोना का हॉट स्पॉट ( Corona Hot Spot ) बन गाय है।

दरअसल अब तक कुल 32 स्टूडेंट कोरोना वयारस से संक्रमित हो चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में छात्रों के कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने के बाद हड़कंप मच गया। अधिकारी तुरंत स्कूल पहुंचे और हालातों का जायजा लिया।

यह भी पढ़ेँः Coronavirus In India: त्योहार के बीच कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, 55 दिन में डेल्टा हुआ दोगुना तो डेल्टा प्लस 11 गुना बढ़ा

Karnataka: Kodagu Deputy Commissioner Dr BC Satish visits a school in Galibeedu where 32 students tested positive for #COVID19. All students are asymptomatic and are being observed. pic.twitter.com/IoSKUkbTIB