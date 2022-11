लालू यादव को अपनी किडनी देगी उनकी बेटी, सिंगापुर में होगा ट्रांसप्लांट, जानें बेटी का नाम

अ+ अ- नई दिल्लीPublished: Nov 10, 2022 12:50:03 pm Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

Know Lalu Yadav daughter name नवम्बर माह में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट होगा। लाख मना करने के बाद लालू प्रसाद यादव की एक बेटी उनको किडनी दे रही है। जानें लालू प्रसाद यादव की उस बेटी का नाम।

Lalu Yadav daughter Rohini Acharya will give her kidney Singapore transplanted Know daughter name

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अक्टूबर महीने में सिंगापुर में डॉक्टरों से अपना चेकअप कराया। जहां डाक्टरों ने बताया कि, किडनी का ट्रांसप्लांट होगा। उसके बाद लालू यादव परेशान हो गए। पर ऐसे मौके पर लालू यादव की एक बेटी ने आगे बढ़कर कहाकि, वो अपनी किडनी पिता लालू यादव को देना चाहती है। उसके इस बयान के बाद जहां परिवार के हर लोग हैरान रह गए। लालू यादव ने भी अपनी इस बेटी को बहुत मनाया पर वह न मानी। डाक्टरों ने भी सुझाव दिया कि, परिवार के किसी सदस्य की किडनी का ट्रांसप्लांट कराना ज्यादा प्रभावी होता है। तब मजूबर हो कर लालू यादव बेटी की किडनी लेने को तैयार हुए। जानें लालू प्रसाद यादव की यह कौन सी बेटी है। और इसका क्या नाम है।

अक्टूबर महीने में कराया था चेकअप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होगा। लालू को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य किडनी देगी। लालू यादव अभी दिल्ली में हैं और जल्द ही सिंगापुर के लिए रवाना होने वाले हैं। इसी महीने उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाना है। लालू यादव सिंगापुर में अक्टूबर महीने में डॉक्टरों से चेकअप कराकर भारत लौटे थे। नवम्बर में हो सकता है लालू का किडनी ट्रांसप्लांट बताया जा रहा है कि, सिंगापुर के डॉक्टरों ने लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति दे दी है। सभी जांच रिपोर्टों के बाद डॉक्टरों ने लालू के किडनी ट्रांसप्लांट करने का फैसला लिया है। उम्मीद है कि, नवम्बर में ही किसी डेट को लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होगा। सिंगापुर में ही रहती हैं रोहिणी आचार्य रोहिणी आचार्य अपने पति के साथ सिंगापुर में ही रहती हैं। रोहिणी आचार्य डाक्टर हैं। रोहिणी की शादी साल 2002 में बिहार के औरंगाबाद में लालू यादव के दोस्त राव रणविजय सिंह के बेटे राव समरेश सिंह से हुई है। लालू यादव को कई बीमारियां आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को किडनी, दिल सहित कई बीमारियां हैं। उनका लंबे समय तक दिल्ली एम्स में इलाज चला। एम्स के डाक्टरों ने लालू यादव को किडनी ट्रांसप्लांट करने को कहा। लालू यादव पहले अपनी बेटी की किडनी लेने के लिए राजी नहीं हुए। लालू यादव अभी दिल्ली में बेटी मीसा भारती के साथ रह रहे हैं। पढ़ना जारी रखे