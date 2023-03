दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पहुंची CBI, लैंड फॉर जॉब स्कैम में राबड़ी के बाद अब लालू से हो रही पूछताछ

Land for Job Scam: रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई की जांच तेज हो चली है। सोमवार को सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पटना में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। आज इस मामले में सीबीआई दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ कर रही है।

Land for Job Scam: Lalu Yadav Questioned by CBI After Rabri Devi in Delhi