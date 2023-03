समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में नहीं केंद्र सरकार, 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ करेगी सुनवाई

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ के पास ट्रांसफर कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई संविधान पीठ 18 अप्रैल को करेगी।

Legal recognition of same-sex marriage: Supreme Court refers pleas to 5-judge constitution bench, hearing to begin from April 16