पटना जाने वाले यात्री को इंडिगो के विमान ने पहुंचाया उदयपुर, DGCA ने दिए जांच के आदेश

पटना जाने वाले यात्री को इंडिगो के विमान ने उदयपुर पहुंचा दिया, जिसको लेकर DGCA ने जांच के आदेश दिए हैं। पिछले 20 दिन में इंडिगो की फ्लाइट में इस तरह का ये दूसरा मामला है। इससे पहले इंदौर जाने वाला यात्री गलत फ्लाइट में बैठकर नागपुर पहुंच गया था।

Man mistakenly boards Indigo flight to Udaipur instead of Patna, DGCA ordered an inquiry