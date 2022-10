चंडीगढ़ से लापता हुई लड़की गुजरात में पुलिस को मिल गई है, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को उसके घर भेज दिया है। वहीं पुलिस ने लड़की का अपहरण करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण करने वाले शख्स ने बताया है कि वह लड़की को सोशल मीडिया के जरिए जानता है।

सोमवार 26 सितंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 15 से लापता हुई लड़की पुलिस को गुजरात के सूरत से मिल गई है। पुलिस के पास लड़की के अपहरण की शिकायत की गई थी, जिसके बाद लड़की की तालाश की जा रही थी। पुलिस के अनुसार लड़की ऑटोरिक्शा के जरिए सेक्टर 15 से रेलवे स्टेशन पहुंची थी। जांच कर रही पुलिस को उस समय निराश होना पड़ा था, जब चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए थे।

Missing Chandigarh girl found in Gujarat, man arrested for ‘abducting’ her