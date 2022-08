दिल्ली में हर दिन 6 रेप, इस साल के पहले 6 महीने में दर्ज हुए 1,100 से अधिक मामले

दिल्ली पुलिस के आकड़ो के अनुसार साल 2022 के पहले 6 महीने में दिल्ली में रेप के 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इस साल दिल्ली में रेप के मामलों में 6% और महिलाओं से छेड़छाड़ व मारपीट के मामलों में 17% की बढ़ोतरी हुई है।

दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। साल 2022 के शुरुआती 6 महीनों में दिल्ली में हर दिन कम से कम 6 रेप हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि इस साल में अब तक हमने हर दिन रेप के 6 मामले दर्ज किए हैं और छेड़छाड़ के 7 मामले दर्ज किए हैं, जिसकी वजह से साल 2022 के शुरुआती 6 महीनों में ही दिल्ली में 1,100 से अधिक रेप के मामले दर्ज किए गए हैं।

6 rapes every day in Delhi, more than 1,100 cases registered in first 6 months of 2022