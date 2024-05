Sex Scandal: सेक्स कांड के चलते प्रज्वल रेवन्ना ही नहीं, इन बड़े नेताओं का राजनीतिक कैरियर हुआ बर्बाद

ND Tiwari: राजभवन में सेक्स का वीडियो हुआ था वायरल ND Tiwari Sex video with three girls in Andhra Pradesh Raj bhavan: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त ​तिवारी (ND Tiwari) का वर्ष 2009 में एक सेक्स वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वह खुद से बहुत छोटी उम्र की लड़की के साथ सेक्सुअल एक्ट करते हुए देखे गए थे। यह बताया गया था कि यह वीडियो राजभवन का था। उस समय कांग्रेस नेता एन डी तिवारी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। वीडियो को लेकर काफी छीछालेदारी हुई तो उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। एक तेलुगु चैनल ने एनडी तिवारी से जुड़ा यह वीडियो जारी किया था। इस घटना के वक्त तिवारी की उम्र 86 साल थी।

राघवजी का सेक्स सीडी कांड, नौकर का साालों तक करते रहे उत्पीड़न Raghavji sex CD Scandal: इस कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके राघवजी का भी नाम आया था। वर्ष 2023 में उनकी घरेलू सहायक राजकुमार डांगी ने उनपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। राजकुमार ने अपने एफआईआर में कहा था कि उनका करीब साढ़े तीन साल से ज्यादा समय से उत्पीड़न हो रहा था। राजकुमार के अनुसार राघवजी ने उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया था। उनसे जुड़ा सेक्स वीडियो सीडी के चर्चा में आने और एफआईआर दर्ज होते ही वे लापता हो गए थे। राजकुमार ने अपने साथ हुए इस अत्याचार से जुड़ी घटनाओं के 22 सीडी तैयार किए थे। एक सीडी में राघवजी रेवांचल एक्सप्रेस में राजकुमार के साथ कुकृत्य दिखे थे। बहुत गहन खोजबीन के बाद पुराना भोपाल में उनके रिश्तेदार के अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया जा सका था। वह तब 79 वर्ष के हो चुके थे। इस कांड में काफी फजीहत होने के बाद उनसे इस्तीफा लिया गया था और पार्टी से भी बर्खास्त किया गया था।

Ramesh Jarkiholi का भी सीडी सुर्ख्यिों में आया था Ramesh Jarkiholi Sex CD Scandal: वर्ष 2021 में कर्नाटक के पूर्व जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली से जुड़ी एक सीडी सुर्खियों में आया था। इस सीडी में उन्हें एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया था। सीडी को सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कलहल्ली ने मीडिया के समक्ष जारी किया था। वीडियो क्लिप में यह देखा गया था कि महिला को मंत्री ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकारी नौकरी की पेशकश के साथ लुभाया था। कार्यकर्ता ने कहा कि महिला के परिवार ने उनसे पिछले सप्ताह न्याय दिलाने की बात की थी।

HY Meti का भी सेक्स वीडियो आया था सामने H Y Meti Sex Scandal: कर्नाटक के तत्कालीन आबकारी मंत्री एचवाई मेती से जुड़ा सेक्स स्कैंडल 2016 में सामने आया। इसके बाद उनसे इस्तीफा लिया गया। वीडियो में दिखाई गई महिला 26 साल की एक फिजियोथेरेपिस्ट है जो राज्य के स्वास्थ्य विभाग में काम करती है। वह किसी मामले में मंत्री जी से मदद मांगने के लिए गेस्ट हाउस में मिलने गई थी और मंत्री जी उसे देखकर खुद पर काबू नहीं रख सके। मेती की उम्र तब 71 साल थी।