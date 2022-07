Mukhtar Abbas Naqvi ने मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा, बनेंगे देश के नए उपराष्ट्रपति?

Mukhtar Abbas Naqvi resigns: मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नकवी का राज्यसभा कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अटकलें हैं कि वो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं।

बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व मंत्री का राज्यसभा कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो रहा है। इस इस्तीफे से पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी जिसमें उनकी अगली भूमिका कोब लेकर चर्चा हुई। नकवी को उप राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है और इस इस्तीफे के बाद से इन चर्चाओं को और बल मिला है।





Mukhtar Abbas Naqvi resigns from Union Cabinet, Likely to be the next Vice President of India