पटियाला जेल में मौन व्रत पर गए सिद्धू, पत्नि नवजोत की अपील- '5 अक्टूबर तक न जाएं मिलने'

पटियाला सेंट्रल जेल में सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने नवरात्रि के दौरान मौन वर्त रखने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी ने ट्विटर के जरिए दी है।

नवजोत सिंह सिद्धू 34 साल पुराने रोड रेज मामले में पटियाला सेंट्रल जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है। जेल की सजा काट हे नवजोत सिंह सिद्धू ने नवरात्रि के दौरान मौन व्रत रखने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने ट्विटर पर ट्वीट कर के दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अब वह (सिद्धू) 5 अक्टूबर के बाद ही सब से मिलेंगे।

Navjot Singh Sidhu went on silent fast in Patiala Jail, appeal of his wife- do not go to meet till 5 October