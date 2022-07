एड्स सोसायटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा- "मंकीपॉक्स" को कहा जाना चाहिए "ह्यूमन पॉक्स"

एड्स सोसायटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ ईश्वर गिलाडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्र लिखकर "मंकीपॉक्स" को "ह्यूमन पॉक्स" बिमारी घोषित करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने इसे STI (Sexually transmitted disease) बिमारी बताया।

दुनिया के साथ अब भारत में भी मंकीपॉक्स पैर पसार रहा है। केरल के बाद आज देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद देश में अब मंकीपॉक्स के 4 मामले हो गए हैं, जिसके बाद एड्स सोसायटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ ईश्वर गिलाडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर "मंकीपॉक्स" को यौन संचारित संक्रमण (Sexually transmitted disease) बताया। इसके साथ ही डॉ ईश्वर गिलाडा ने "मंकीपॉक्स" को "ह्यूमन पॉक्स" बिमारी घोषित करने की अपील की।

