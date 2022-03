झारखंड में नया दल-बदल कानून लागू, जानिए आम नागरिकों को क्या होगा फायदा

झारखंड से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर दल-बदल का नया कानून लागू कर दिया गया है। कानून के लागू होते ही इस पर सियासत भी गर्मा गई है। इस संशोधन का सत्ता पक्ष जहां स्वागत कर रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी (BJP) को इस पर आपत्ति है।

झारखंड में अब दल-बदल का नया कानून (Anti Defection Law) लागू कर दिया गया है। ‘झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से निरहर्ता के नियम 2006’ में संशोधन बिल पारित कर यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब कोई भी नागरिक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल-बदल की याचिका दायर कर सकता है। खास बात यह है कि इस कानून के लागू होते ही इस पर सियासत भी गर्मा गई है। विधानसभा में समिति की अनुशंसा के बाद सदन की सहमति मिलते ही राजनीति तेज हो गई है. इस संशोधन का सत्ता पक्ष जहां स्वागत कर रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी (BJP) को इस पर आपत्ति है।

New Anti Defection Law Passed From Jharkhand Assembly Now Citizen Can Complain To Speaker