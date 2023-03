त्रिपुरा में 8 मार्च को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी सहित BJP के सभी CM होंगे शामिल

नई दिल्लीPublished: Mar 04, 2023 02:58:13 pm Submitted by: Shaitan Prajapat

Swearing in of new government in Tripura : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को त्रिपुरा में भाजपा और इसके सहयोगी आईपीएफटी के गठबंधन की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के राज्य के दौरे को लेकर मुख्य सचिव एस. के. सिन्हा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।

