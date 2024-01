नीतीश कुमार आज रात अपने पद से देंगे इस्तीफा! कल 9वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ

नई दिल्लीPublished: Jan 27, 2024 06:59:59 pm Submitted by: Prashant Tiwari

Nitish Kumar will resigns from his post: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार देर रात अपने पद से इस्तीफा देंगे। और रविवार को बिहार के सीेएम के तौर पर 9वीं बार शपथ लेंगे।