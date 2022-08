One MLA-One Pension: कैप्टन समेत पंजाब के इन बड़े नेताओं को लगेगा वित्तीय झटका

Punjab One MLA One Pension: पंजाब में एक विधायक एक पेंशन कानून लागू हो चुका है। इस कानून के तहत अब विधायकों को एक टर्म के लिए ही पेंशन दी जाएगी। इस नए कानून से कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल समेत कई बड़े नेताओं को वित्तीय झटका लग सकता है।

पंजाब में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू हो चुकी है। पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने एक विधायक एक पेंशन से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस नए नियम के तहत अब कोई भी नेता चाहे वो कितनी बार भी विधायक हो उन्हें पेंशन एक टर्म के अनुसार ही मिलेगी। मान सरकार के इस विधेयक का विपक्षी दलों ने खूब विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद ये विधेयक अब पास हो चुका है। इस नए कानून के लागू होने से अमरिंदर सिंह, बादल समेत कई वरिष्ठ नेताओं को वित्तीय झटके का सामना करना पड़ सकता है।

One MLA-One Pension: Badal, Captain, Bhathal, Dhindsa and other leaders will suffer big financial blow