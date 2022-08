पंजाब में 'एक विधायक एक पेंशन' को मिली मंजूरी, सीएम मान ने कहा- ये बचाएगा जनता का पैसा

ONE MLA - ONE PENSION: आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से किये एक और वादे को पूरा कर दिया है। Bhagwant Mann के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। इससे राज्य में विधायकों की पेंशन नए नियम के तहत जारी की जाएगी।

Punjab One MLA One Pension: पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद से कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें से एक फैसला विधायकों की पेंशन से जुड़ा है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने एक विधायक एक पेंशन से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अधिसूचना भी नए नियम को लेकर जारी कर दी गई है। इसका अर्थ ये है कि कि अब कोई नेता चाहे कितनी बार भी विधायक बने उसे एक ही पेंशन मिलेगी। ये जानकारी खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर दी है और अपनी खुशी व्यक्त की है। इसी के साथ पंजाब की आप सरकार का वो वादा भी पूरा हुआ जो उसने चुनाव से पहले किये थे

ONE MLA - ONE PENSION gets approved in Punjab, CM Mann says, This will save people's tax money