One Nation One Election के लिए कमेटी बनी, अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी समेत इन नेताओं को मिली जगह

नई दिल्लीPublished: Sep 02, 2023 06:32:25 pm Submitted by: Paritosh Shahi

One Nation One Election Commitee: केंद्र सरकार ने 'One Nation One Election' यानी एक देश-एक चुनाव की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। आज कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई जिसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेताओं को शामिल किया गया है।