सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत पर परमाणु हमले की तैयारी में था पाकिस्तान, US के पूर्व विदेश मंत्री का बड़ा खुलासा

Pakistan Planning Nuclear Attack on India: 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था। भारतीय सेना के इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की योजना कर रहा था। इस बात का खुलासा अमरीका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने किया है।

Pakistan was planning a nuclear attack on India after surgical strike, says former US Secretary of State