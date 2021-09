PM Modi Birthday: सोशल मीडिया पर बेरोजगार दिवस समेत कई मुद्दे रहे ट्रेंडिंग में

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर देश में वृहद कोविड-19 टीकाकरण अभियान आयोजित किया गया और करीब दो करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन किया गया। जहां सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को शुभकामनाएं देने वालों का तातां लगा रहा, वहीं इस दौरान कई मुद्दे ट्रेंड में छाए रहे। इनमें कांग्रेस द्वारा इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस घोषित किए जाने के बाद इस टॉपिक समेत कई मुद्दे प्रमुख रहे।

शुक्रवार को पीएम मोदी के जन्मदिन पर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें बधाइयां देने वालों की संख्या बढ़ती रही। फिर चाहे वो ट्विटर-फेसबुक-इंस्टाग्राम जैसे अंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हों, या फिर देसी साइट Koo जैसा माइक्रोब्लॉगिंग मंच।

हालांकि इस दौरान कई पॉजिटिव और कई निगेटिव इश्यूज ने भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाया। इसमें ट्विटर पर देशव्यापी टीकाकरण अभियान पर #VaccinationDrive को आठ हजार से ज्यादा, ट्विटर पर बेरोजगारी दिवस को लेकर #6बजे6मिनट को सवा लाख से ज्यादा, Congratulations India को 14 हजार से ज्यादा, PM Modi पर 1.84 लाख से ज्यादा ट्वीट मिले और यूजर्स ने जमकर इन ट्रेंड्स में हिस्सा लिया।

इसके अलावा ट्विटर पर राजनीति पर #हंसराज_झुकता_नहीं_झुकाता_है, #अखंड_पनौती_दिवस, #ModiHaiTohMumkinHai #राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस, #झुक_हंसराज_तुझे_रोजगार_दूं समेत कई मुद्दों पर यूजर्स ने जमकर ट्वीट-रिट्वीट कर इन ट्रेंड्स को हवा दी।

अगर बात करें देसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Koo की तो इस पर भी #happybdaymodiji, #narendramodi, #largestvaccinationdrive जैसे पॉजिटिव ट्रेंड्स के अलावा #राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस और #NationalUnemploymentDay जैसे हमलावर ट्रेंड्स चर्चा में रहे।

फेसबुक पर भी #राष्ट्रीयबेरोजगारदिवस #nationalunemploymentday जहां टॉप ट्रेंड में रहे, #railkaushalvikasyojana इसके बाद तीसरे नंबर ट्रेंडिंग टॉपिक रहा।

