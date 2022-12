BJP संसदीय दल की बैठक में गुजरात की प्रचंड जीत पर मोदी का भव्य स्वागत, PM ने इन्हें दिया जीत का श्रेय

Submitted by:

BJP's Parliamentary Meeting: संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान आज भाजपा संसदीय दल की पहली बैठक संसद भवन परिसर में हुई। जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के भाजपा के सांसद शामिल हुए। इस बैठक में गुजरात की प्रचंड जीत और भारत को मिली जी-20 की अध्यक्षता के लिए पीएम मोदी को बधाई दी गई।

BJP's Parliamentary Meeting

PM Modi receives a warm welcome at BJP's Parliamentary meeting on Gujarat Victory