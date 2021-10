पीएम मोदी ने की डाॅ. मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना

नई दिल्ली। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह की बुधवार शाम को अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके चलते उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रार्थना करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ही ठीक होने की कामना की है। पीएम मोदी ने इस बारे में अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया।

I pray for the good health and speedy recovery of Dr. Manmohan Singh Ji.