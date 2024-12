Quiz 2024 (No.6): क्या आप जानते है इन सवालों का जवाब

(b) 35वां

(c) 39वां

(d) 45वां

प्रश्र 4. 66वें वार्षिक ग्रैमी अवॉड् र्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया है?

(a) मिडनाइट्स

(b) बेल बॉटम कंट्री

(c) दिस मोमेंट

(d) फ्लावर्स

प्रश्र 5. सातवां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? इसकी थीम क्या थी ?

(a) पर्थ, ऑस्ट्रेलिया- (स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर)

(b) सिंगापुर – (हिंद महासागर में शांति, प्रगति और समृद्धि)

[(c) मालदीव- (हिंद महासागर को सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध बनाना)

(d) कोलंबो, श्रीलंका- (हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा- पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियां )

