दिल्लीः जहांगीरपुरी में बिना अनुमति निकली रामनवमी यात्रा, नमाज पर भी रोक, बड़ी संख्या में जवान तैनात

Ramnavami Yatra in Jahangirpuri Delhi: दिल्ली में रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला गया। हालांकि, पुलिस ने साफ कर दिया कि इलाके में किसी भी तरह की जुलूस या शोभा यात्रा की अनुमति नहीं है। ऐसे में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

Ramnavami Procession is being Taken out in Jahangirpuri Delhi police Security