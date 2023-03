रामनवमी पर महाराष्ट्र के संभाजीनगर में दो गुटों में हिंसक झड़प, बमबाजी, आगजनी और पथराव से बिगड़ा माहौल

Clash in Chhatrapati Sambhajinagar: आज पूरे देश में रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रामनवमी पूर्व दो गुटों में हुई हिंसक झड़प से शहर का माहौल बिगड़ गया है। इस झड़प में बमबाजी, आगजनी के साथ-साथ पथराव भी हुआ।

Maharashtra Clash Broke Out Between Two Groups in Chhatrapati Sambhajinagar