रिर्जव बैंक ने SBI पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना, आखिर क्या है मामला?

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक एसबीआई पर यह जुर्माना नियामकीय निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में यह कार्रवाई की है। आरबीआई का कहना है कि एसबीआई ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगा है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम के तहत की कार्रवाई

इस संबंध में आरबीआई ने प्रेस रिलीज भी जारी की है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी है। जहां जुर्माने के कारण को स्पष्ट बताय गया है। आरबीआई ने बताया कि 15 मार्च 2021 को एसबीआई पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा का उल्लंघन करने के जुर्म में एक करोड़ का जुर्माना लगाया है।

rbi has imposed a monetary penalty of Rs 1 crore on State Bank of India for non-compliance with the directions contained in 'Reserve Bank of India (Frauds classification and reporting by commercial banks and select FIs) directions 2016': Reserve Bank of India (RBI)