ओडिशा में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ओडिशा में तेज बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बाढ़ से हालात बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र बनने से दो दिन मुसलाधार बारिश होनें की संभावना है।

मॉनसून सीजन की भारी बारिश के चलते इन दिनों कई राज्य बेहाल हैं। ओडिशा में बाढ़-बारिश से लोग परेशान हैं। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस बीच खबर आई है कि ओडिशा में कम दबाव का एक क्षेत्र बनने से अगले दो दिनों में मूसलाधार बारिश होने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र बनने के साथ ही मूसलाधार बारिश होने का अनुमान लगाया है।

Red alert in parts of Odisha due to possible formation of new depression