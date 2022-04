RSS चीफ भागवत बोले- 15 साल में देश फिर बनेगा अखंड भारत, संजय राउत का पलटवार, कहा- कीजिए 15 दिन का वादा

अखंड भारत के बयान को लेकर एक बार फिर आरएसएस और शिवसेना आमने सामने हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि, आने वाले 15 वर्षों में देश एक बार फिर अखंड भारत बन जाएगा। भागवत के इस बयान पर संजय राउत ने तीखा पलटवार किया है।

आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान से सियासत गर्मा गई है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 15 साल में भारत के अखंड राष्ट्र बनने की कल्पना की है। लेकिन भागवत के इस बायन को लेकर अब शिवसेना ने तीखा पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता संजय राउत ने मोहन भागवत के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि, 15 साल का नहीं बल्कि 15 दिन का वादा कीजिए। RSS चीफ ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उनका भी उसमें सहयोग है। अगर वह विरोध न करते तो हिंदू जागता ही नहीं, क्योंकि वह सोता ही रहता।

RSS Chief Mohan Bhagwat Says India Will Become Akhand Bharat in 15 Year Sanjay Raut Reacts