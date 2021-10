हरियाणा-पंजाब में कल से शुरू होगी धान की खरीद, किसानों ने धरना खत्म करने ऐलान किया

नई दिल्ली। हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद कल से शुरू हो जाएगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस संबंध में जानकारी दी है। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपना धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि किसानों के विरोध को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने धान की खरीद को जल्दी शुरु कराने की बात कही थी। वहीं पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस विषय पर कल पीएम मोदी से मुलाकात की थी।

केंद्र के इस फैसले से नाराज थे किसान

दरअसल, केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद को 11 अक्टूबर तक के लिए स्थागित कर दिया था, इसको लेकर किसानों में काफी आक्रोश था। इसके चलते पंजाब और हरियाणा के किसानों ने धान की खरीद में हुई देरी के विरोध में आज कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। बता दें कि कल किसान संगठनों ने पंजाब और हरियाणा में विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया था।

Samyukt Kisan Morcha announces to withdraw demonstrations for the early start of procurement of Kharif crops as Central Govt decided to begin the procurement from tomorrow in Haryana and Punjab